斯威雅蒂击败地主女将 生涯首次晋级美网女单4强

（法新社纽约8日电） 今天以6比3、7比6（7比4）直落二击败地主选手皮古拉后，世界球后斯威雅蒂生涯首度晋级到大满贯美国网球公开赛女子单打4强。

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在今年大满贯法国网球公开赛夺冠的斯威雅蒂（Iga Swiatek），此役淘汰皮古拉（Jessica Pegula）后，今年第3度在大满贯闯进4强，下一战她将与白俄罗斯女将莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）争夺决赛门票。

今天这场比赛，双方失误连连，共出现13次破发与61次非受迫性失误。

斯威雅蒂说：「第一次打进（美网）4强，对我来说意义重大。」

「我很开心，我一直很努力，但并未抱太大的期待。」

「这是场非常激烈的比赛，我试着把她逼回去，但她也给了我压力，这就是为什么后来打到抢七的原因。」

斯威雅蒂首盘第5局先遭破发，但她在接下来的18分里拿下16分，只花38分钟就先拿下首盘。

但21岁的斯威雅蒂和大会女单第8种子皮古拉，在次盘开启一波破发大战，前8局双方各有3个发球局被破。

斯威雅蒂在第7次破发成功后，有机会在保发后一举拿下比赛。

此时皮古拉虽及时稳住脚步，但在第11局的破发点出现双发失误，让斯威雅蒂又有赢球机会。

不过斯威雅蒂再次错失赢球良机，皮古拉靠第10次破发，将比赛带入抢七，最终斯威雅蒂仍在抢七大战后胜出。

© 2022 AFP