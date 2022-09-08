莎芭莲卡美网直落二赢球 连两年晋级女单4强

（法新社纽约7日电） 白俄罗斯网球女将莎芭莲卡，今天在大满贯美网以6比1、7比6（7比4），直落二击败捷克的普里斯科娃，连两年晋级女单4强。

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24岁的莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）接下来将和今年大满贯法国网球公开赛女子单打冠军，波兰的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）与地主皮古拉（Jessica Pegula）之战的胜方争夺这次美国网球公开赛女单决赛的门票。

世界排名第6的莎芭莲卡去年曾打进大满贯温布顿网球锦标赛4强，她今天迎战世界排名22名、2016年美网亚军普里斯科娃（Karolina Pliskova）发出7记爱司球（ace）。

莎芭莲卡2022年3次对上斯威雅蒂全都吞败，且一盘都没能拿下；在与皮古拉的对战纪录上，则有3胜1负的优势。

莎芭莲卡对此表示：「她们都是强悍的对手，我必须竭尽所能去拚，我已经准备好面对一场硬仗。」

今天，莎芭莲卡靠着3次攻破对手发球局，仅花28分钟就拿下首盘。

30岁的普里斯科娃在次盘第8局两度避免遭破发，但仍挡不住莎芭莲卡，让她闯进4强。

斯威雅蒂是第一个在美网闯进8强的波兰女将，也是近代唯一拿过大满贯冠军的波兰女将。

她今年曾在迈阿密网赛、大满贯法国网球公开赛夺冠，并在这两次夺冠的路上击败过皮古拉。

斯威雅蒂本季拿下54胜，成绩领先所有女将，今年已夺得6座冠军。

© 2022 AFP