进美网男单决赛 路德瞄准世界球王宝座

（法新社纽约9日电） 今天在大满贯美网男单4强赛，挪威好手路德（Casper Ruud）以3比1击败俄罗斯的卡察诺夫（Karen Khachanov）闯进决赛，世界排名积分冲上第1。

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路德此役以7比6（7比5）、6比2、5比7、6比2拍落卡察诺夫，晋级到美国网球公开赛男子单打的决赛。接下来路德将与西班牙新星艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）对上美国非裔好手提亚佛（Frances Tiafoe）一役的胜方争冠。

这是赛前世界排名第7的路德，本季第2次打进大满贯男单决赛。今年6月，路德也在大满贯法国网球公开赛打进决赛，当时他败给西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）获得亚军。

若艾卡拉兹未能打进这次美网男单决赛，或在决赛败给23岁的路德，那路德下周将正式成为新的世界球王。

路德说：「对我来说，今天这场比赛是另一场精彩的对决。我认为我们一开始都有点紧张。」

「但你得想到，这可能是我们两人生涯至今最大的比赛，所以当然会有些紧张。」

路德和前役击败澳洲「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）的卡察诺夫，今天首盘各破对手两个发球局，路德历经抢七大战，先以7比6（7比5）拿下首盘。

次盘路德在第3局、第5局两度攻破对手发球局，仅花33分钟就拿下。

东京奥运男单银牌得主卡察诺夫在第3盘反击，除在自己的发球局力保不失，还在第12局破发成功，以7比5扳回一城。

但路德很快回稳，在第4盘第3局、第5局两度破发成功，最终顺利以6比2锁定胜利。

© 2022 AFP