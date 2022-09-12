未来不可限量 小蛮牛、斯威雅蒂网坛新世代接班

（法新社纽约11日电） 西班牙「小蛮牛」艾卡拉兹和波兰籍小将斯威雅蒂这两天在美国网球公开赛封王称后，正式宣告纳达尔、费德瑞、乔科维奇「三巨头」与小威廉丝的时代步入尾声，世代接班正在上演。

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本届美网塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）因未接种疫苗被拒于门外，只能指望明年挑战第22座大满贯赛冠军；41岁的「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）持续缺席；坐拥22座大满贯赛冠军的「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）第4轮早早出局，在在证明这「三巨头」主宰网坛的时代即将告终。

女子网坛同样看到1位指标性选手的离开，40岁的小威廉丝（Serena Williams）今年在纽约感性告别，正式高挂球拍。

小威本届美网女单第3轮出局，纳达尔男单16强遭到淘汰，这是2003年以来，大满贯赛事男、女单8强第一次看不到小威、纳达尔、乔科维奇、费德瑞当中任何一人的身影。

瑞典传奇球星韦兰德（Mats Wilander）告诉欧洲体育专业频道Eurosport：「这绝对显示世代正在交替，显然部分原因和年纪有关，对费德瑞而言。」

「有些部分和纳达尔备战打得比赛不够有关；当然，这和乔科维奇因为没接种疫苗被拒参赛有很大关系。」

「但男网比赛的深度也让人难以置信。」

更增添韦兰德说法说服力的是，本届美网男单4强出现4张新面孔，包括首次打进4强的美国新生代提亚佛（Frances Tiafoe）和俄罗斯好手卡察诺夫（Karen Khachanov），以及分获冠、亚军的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）和路德（Casper Ruud）。

19岁的艾卡拉兹一时间当然还没办法让纳达尔、费德瑞、乔科维奇完全销声匿迹，但他认同世代交替正在发生。

这位西班牙小将在本届美网男单8强鏖战5小时15分击败义大利新星辛纳（Jannik Sinner）后表示：「只要纳达尔、乔科维奇和费德瑞还在，最厉害的就是他们，他们之间的竞争会最受瞩目。」

「但辛纳和我代表的是，我们属于现在，前途无量。」

艾卡拉兹的教练费瑞罗（Juan Carlos Ferrero）警告，别期待艾卡拉兹会创下与「三巨头」一样的大满贯赛成就。

「我想，要达到他们在网坛的成就，会非常、非常困难。我们是在讲22座大满贯赛冠军，而他只有1座。」

「但谁知道呢？我想，他有球技，也有潜力成为佼佼者。」

提亚佛则认为，现在男网实力普遍坚强，在后「三巨头」时代中，很难看到过去1、2位球员垄断的状况。

「看到新时代来临真的很酷，我不觉得以后会有三巨头，大概会有十二巨头之类的，有好多人打得很棒。」

女子网坛方面，斯威雅蒂（Iga Swiatek）挟着热腾腾赢得的美网女单冠军，极有希望补上小威位置，以及澳洲名将巴蒂（Ashleigh Barty）25岁就告别网坛后留下的空缺。

21岁的斯威雅蒂昨天直落两盘拍落突尼西亚好手加博（Ons Jabeur），勇夺生涯第3座大满贯赛女单冠军。这也是斯威雅蒂继2020和2022年在红土赛事法国公开赛封后后，首次在硬地赛事拿到大满贯赛女单冠军。

斯威雅蒂本季在7项赛事封后，其间还缔造了惊人的连胜37场比赛纪录。

最擅长红土比赛的斯威雅蒂表示，在纽约硬地拿到冠军，可以看成生涯心理上的分水岭。她甚至霸气宣示：「天空才是我的极限。」

她说：「本季刚开始，我就知道我可能会在世界女子职业网球协会（WTA）赛事有些好表现，我在澳洲公开赛（Australian Open）也打进4强。」

「但那时我还不确定，我的程度是不是真能赢得大满贯赛冠军，特别是在美网，速度这么快的硬地。」

「当时我不认为那一定会发生，现在这就像让我确定了，天空才是我的极限。」

© 2022 AFP