率红雀啄伤海盗 普侯斯697轰独居史上第4杰

（法新社匹兹堡11日电） 普侯斯（Albert Pujols）今天挥出生涯第697轰，超越A-Rod罗德里格斯，独居史上第4。那一发两分炮也让美国职棒大联盟MLB圣路易红雀4比3击败匹兹堡海盗。

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战绩目前在国家联盟中区排名第1的圣路易红雀，今天在客场挑战匹兹堡海盗，在海盗先发投手凯勒（Mitch Keller）压制下，红雀进攻始终施展不开。凯勒此役投7局，有6次三振、3个保送，只被打两支零星安打无失分；接替他的安德伍（Duane Underwood Jr.）投1局无失分，让红雀前8局都未能得分。

地主海盗则在3局下半先驰得点，7下再靠苏文斯基（Jack Suwinski）的阳春弹，取得2比0领先。

红雀直到9上，才靠狄克森（Corey Dickerson）的二垒安打拿下分数，接着普侯斯逮中对方一个93英里的四缝线速球，将球轰向中外野，靠着这支两分炮，红雀3比2超前，之后欧尼尔（Tyler O'Neill）再补上1支阳春全垒打，让红雀领先两分。

虽然海盗的艾伦（Greg Allen）在9下挥出一发阳春炮，但红雀最终仍以1分之差险胜。

普侯斯9上那支关键全垒打，是他生涯第697号，这让他生涯全垒打的总产量超越A-Rod罗德里格斯（Alex Rodriguez），独居第4位。排在普侯斯之前的还有生涯762轰的邦兹（Barry Bonds）、755支全垒打的汉克阿伦（Hank Aaron）、714轰的贝比鲁斯（Babe Ruth）。

42岁的普侯斯先前表示，这个球季结束后，他将放下球棒退休，结束他22年的MLB生涯，而本季红雀剩下21场例行赛，他还有机会缔造生涯700轰的里程碑。

© 2022 AFP