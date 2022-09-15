小威廉丝话中有话？说NFL传奇布雷迪「复出很酷」

（法新社纽约14日电） 看似已经在美国网球公开赛告别网坛的网球天后小威廉丝，今天受访提到职业美式足球联盟NFL传奇四分卫布雷迪退休后又复出的案例，似乎暗示自己可能还没有退休。

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坐拥23座大满贯赛女子单打冠军的小威廉丝（Serena Williams）今天告诉美国广播公司（ABC）晨间新闻谈话性节目「早安美国」（Good Morning America），布雷迪（Tom Brady）的例子合她的口味。

45岁的布雷迪今年2月宣布退休，但6周后打消念头，继续生涯第23个球季。

小威廉丝说：「你永远都不会知道。我早就说过，我觉得汤姆．布雷迪开创了一股很酷的趋势。」

不过小威廉丝没有保证自己会追随坐拥超级杯（Super Bowl）7冠的布雷迪脚步。布雷迪数天前在新赛季开幕战率领坦帕湾海盗队（Tampa Bay Buccaneers）旗开得胜。

9月26日将满41岁的小威廉丝于美国网球公开赛开打前曾说自己「将逐渐淡出网坛」。她于本届美网止步第3轮时，看起来像是传奇网球生涯的告别战。

小威更透露，坐拥7座大满贯女单冠军的姊姊大威廉丝（Venus Williams）已经试着要让做妹妹的她重返球场。

但小威说：「她还没有成功。就我自己要这样。她试图让我就范，但我就如此，不要！」

被问到是否「以某种形式继续立足」竞技网坛时，小威表示，网球仍在她的未来计画中，但仍不确定。

小威指出：「我觉得网球给了我很多。我希望自己未来绝对不会不想以某种形式参与网球。」

她还说：「我还不知道那会是何种形式的参与，但我确知自己非常热爱这项运动，我热爱比赛。我热爱跟网球有关的每一件事，它一直是照亮我生命的一道光，我绝对想要继续参与其中。」

© 2022 AFP