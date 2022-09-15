费德瑞不敌膝伤折磨 璀璨网球生涯将划下休止符

（法新社伦敦15日电） 瑞士网球名将费德瑞今天宣布即将退休，下周在伦敦举行的拉沃杯（Laver Cup）将是他生涯中最后的ATP赛事。他今天承认，多年来与膝伤的搏斗，不得不让他的璀璨生涯划下休止符。

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费德瑞（Roger Federer）现年41岁，一般公认是史上最佳网球选手，不过他因为伤病缠身，自2021年7月温布顿锦标赛8强落败后，至今已超过一年未曾出赛。

他生涯拥有20座大满贯单打冠军，在男子选手中仅次于西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal，22座）及塞尔维亚「乔帅」乔科维奇（Novak Djokovic，21座）。

费德瑞在社群媒体上表示，下周在伦敦举行的拉沃杯（Laver Cup）将是他生涯中的告别之作。

他在Instagram发文说：「许多人都知道，过去3年，我历经伤病和手术的挑战。我非常努力要恢复完全的竞技状态，但我也知道我身体的能力和极限，身体最近热切传达给我一项讯息。我已经41岁了。」

「24年来，我打了超过1500场比赛。网球对待我，比我所能想像更加慷慨，现在我必须认识到，是时候该结束我的竞技生涯了。」

「下周在伦敦的拉沃杯将是我的最后一场ATP赛事，当然，我未来还会继续打更多网球，但不会是在四大满贯赛，或是任何巡回赛。」

自2003年拿下温网金杯后，费德瑞开始叱吒风云，至今总共赢得20座大满贯单打冠军，单打世界排名第一累计310周，其中包括连续237周世界排名第一的男子网坛纪录，有5年以年终排名第1作收，为网球史上最佳男子选手。

不过，他近年伤病不断，过去2年膝盖动刀3次。原本他宣布，将在9月23日到25日举行的拉沃杯与长年对手兼好友纳达尔搭档双打比赛，且打算参加10月24日到30日于家乡巴塞尔（Basel）登场的赛事。

他说：「我很幸运，能打过那么多史诗级的比赛，我永难忘怀。」

「这是苦乐参半的决定，因为我会永远怀念比赛带给我的一切。」

「但与此同时，还有很多值得庆祝的事。我自认为是地球上最幸运的人之一。我被赋予了打网球的特殊天赋，我达到了我从未想像过的水准，经历的时间比我想像的要长得多。」

© 2022 AFP