费德瑞将退休 纳达尔：与你共享这些年是份光荣

（法新社马德里15日电） 瑞士网球名将费德瑞（Roger Federer）今天宣布即将退休，西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）表示，能与费德瑞共享「精彩时刻」是份「光荣」。

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41岁的费德瑞说，他将在本月稍晚的伦敦拉沃杯（Laver Cup）赛事后退休。费德瑞因膝部问题，去年温网以后就未参赛。

纳达尔在推特（Twitter）写道：「亲爱的罗杰（费德瑞），我的朋友和对手，我希望这天永远不会到来。」

「对我个人和全球体坛而言，这是伤心的一天。与你共享这些年，在场上场下度过这么多精彩时刻，是一件乐事，也是一种光荣和荣幸。」

「未来我们有更多时刻可以一起分享，还有很多事要一起做，这我们都知道。」

「现在，我真心祝福你与妻子米尔卡（Mirka）、孩子、家人幸福，并享受眼前的一切。我会在伦敦拉沃杯与你相见。」

费德瑞拥有20座大满贯男单金杯，在夺冠次数排行榜上只落后纳达尔的22座和塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）的21座。

费德瑞与纳达尔曾在大满贯赛场14度交手，纳达尔拿下其中10场，费德瑞赢4场。

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