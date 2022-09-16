乔丹魅力难挡 「最后一舞」球衣创3亿元拍卖纪录

（法新社纽约15日电） 国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）表示，美国传奇篮球明星乔丹在1998年美国职篮NBA总冠军赛第一战所穿的球衣，今天以创纪录的1010万美元（约新台币3亿1450万元）拍出。

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1998年总冠军赛是乔丹（Michael Jordan）生涯最后一次率领公牛夺冠。

法新社报导，苏富比表示，乔丹这件背号23号的芝加哥公牛队红色球衣拍卖价，创下历来任何比赛穿戴运动纪念物的最高价，也刷新篮球球衣拍卖价最高纪录。

这件球衣最终落槌价是苏富比原本估计高点的2倍，吸引竞投人共20次叫价。

乔丹的魅力，打破了阿根廷传奇足球明星马拉度纳（Diego Maradona）的「上帝之手」（Hand of God）球衣今年5月写下的运动纪念物最高拍卖价纪录。

此前，篮球运动员在比赛时所穿球衣的拍卖价最高纪录，是一件由已故湖人球星布莱恩（Kobe Bryant）亲笔签名的球衣，他曾于1996-97球季穿着这件球衣比赛。根据苏富比资料，这件球衣以370万美元拍出。

乔丹这件球衣是他在6次NBA总冠军赛期间所穿球衣被拍卖的第2件，也是他迄今被拍卖的运动纪念物之中最昂贵的一项。他个人先前的最高纪录，是他于1997-98赛季亲笔签名的纪念卡，以270万美元售出。

根据苏富比资料，乔丹在NBA总冠军赛所穿球衣大多由私人收藏，不过他捐赠了一件给「史密森尼非裔美国人历史和文化国家博物馆」（Smithsonian National Museum of African American History and Culture）。

乔丹现年59岁，他的职篮生涯主要效力于芝加哥公牛，共为公牛夺下6次NBA总冠军。他宣布退休后，又于2001年复出，替华盛顿巫师打了2个球季。

运动频道ESPN和影音串流平台Netflix以乔丹在公牛的最后一个球季为题材，制成纪录片「最后一舞」（The Last Dance），于2020年发表。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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