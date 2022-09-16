太阳老板言论失当 詹姆斯、保罗认为NBA惩处过轻

（法新社洛杉矶15日电） 因为种族歧视、厌女言论，让凤凰城太阳老板萨佛遭美国职篮NBA惩处，但詹姆斯、保罗等球星都认为，联盟的惩罚过轻。

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国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association, NBPA）执行董事特马利欧（Tamika Tremaglio）也表达他的看法，他认为萨佛（Robert Sarver）在做了那些「可怕」的行为后，应该「永远不要再于我们的联盟担任管理职务」。

萨佛被NBA罚款1000万美元（约新台币3亿1155万元），自13日起不得参与联盟的活动1年，且联盟将对他18年来不当的行为和造成的不友善工作环境，进行为期10个月的调查。

NBA总裁席佛（Adam Silver）14日表示，联盟从未强迫萨佛将球队出售。NBA过去曾因前洛杉矶快艇老板史特林（Donald Sterling）有种族歧视言论，要求他将球队卖掉。

席佛表示，他认为萨佛的行为没有严重到如史特林那样的程度。

但4次获选为NBA年度最有价值球员（MVP）的詹姆斯（LeBron James）认为，萨佛已是在NBA没有立足之地的其中一人。

詹姆斯推文说：「刚把萨佛的事看了几遍，老实说...我们的联盟显然是做错了。」

「我之前已经说过，现在我要再说一遍，这种行为在联盟中是不被允许的。」

他写道：「我热爱这个联盟，我非常尊重我们的领导阶层。但这是不对的，在任何工作场合都不该有厌女、性别歧视、种族歧视存在，不管你是拥有球队，或是为球队效力。」

曾做过两任工会主席的明星后卫保罗（Chris Paul）表示，他希望看到萨佛受到更重的处罚。

他14日在推特（Twitter）上说：「像其他许多人一样，我看了那份报告，我对我所看到的内容感到震惊和失望。这种针对女性的行为，是让人无法接受的，且不应该再次发生。」

「我认为这样的处罚，不能够真正解决我们能完全认同的残暴行为。我们的心与那些受到影响的人同在。」

© 2022 AFP