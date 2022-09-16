贝克汉哀悼英国女王 被目击凌晨现身排队人龙

（法新社伦敦16日法新社）英国女王伊丽莎白二世停灵伦敦西敏厅供人瞻仰悼念，前英格兰国家足球队队长贝克汉（David Beckham）今天凌晨被目击出现在排队人龙中，头戴贝雷帽、身穿黑色西装低调现身。

广告 继续浏览后续

人龙在国会大厦的西敏厅（Westminster Hall）外蜿蜒，民众至少要等9小时才能来到灵柩前向伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）致意。

由于从各地赶来的民众实在太多，当局一度中止人潮继续加入排队队伍。47岁的贝克汉也在队伍当中。

贝克汉大约是在凌晨2时开始排队，显然没有因为名人身分享受任何特殊待遇。

一名网友在推特发布贝克汉排队的照片，表示「我替他感到有点抱歉，但他显然适应良好」。另一名网友则说，「至少他们会被叫去排队」。

伊丽莎白二世9月8日在苏格兰巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle）辞世，享耆寿96岁。灵柩将在西敏厅供人瞻仰至19日，然后移至西敏寺（Westminster Abbey）举行国葬。

贝克汉接受英国独立电视台（ITV）访问表示，「我永远都会记得获得大英帝国官佐勋章（OBE）的那一刻。我当时带着祖父母同行。受他们带大的影响，我成为了一名保皇派，也是王室的粉丝」。

「我的妻子之后也获颁勋章，我能有这样的荣耀，并能够与女王陛下交谈。我很幸运能在一生当中有过这样的时刻。」

他说：「这是悲伤的一天，但我们要记住她所留下的美好遗产。」

贝克汉也证实他凌晨就赶来排队。他说：「我想如果在凌晨2点过来，会比较安静一点。我错了，大家都是这么想的。」

© 2022 AFP