篮球欧锦赛西班牙击退德国 金牌战将遭遇法国

（法新社柏林16日电） 西班牙前锋加鲁巴今天在欧洲篮球锦标赛第2场4强战最后几分钟立下大功，帮助球队终场96比91力擒地主德国，前进冠军争霸战，将与稍早辗压波兰的法国决一死战。

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西班牙是欧锦赛3届冠军，近6届以来4度闯进决赛。

赛前德国复仇心切。2005年欧锦赛，德国也在4强遭遇西班牙，最终高奏凯歌；后来两队在2015年小组赛及2017年8强赛再度相遇，却都由西班牙获胜，因此德国今天亟欲在自家满场观众面前讨回颜面。

两队首节势均力敌，西班牙27比24小幅领先；次节一开始西班牙快速打出一波6比0攻势，以33比24领先9分。

然而，德国马上就做出回应，短短1分19秒内添得14分，反观对手则是一分未得。西班牙后来重新振作，再度要回领先，不料地主又发动一次14比0攻势，领先幅度来到两位数。上半场打完，德国以51比46占上风。

比赛关键在第4节，终场前将近6分钟，双方77比77平手，此时效力NBA休士顿火箭的西班牙前锋加鲁巴（Usman Garuba）接管战局，两次罚球中的加上连续3次助攻，帮助球队在终场前不到3分钟以86比80超前6分，并维持领先至比赛终了。

西班牙队美国归化后卫布朗（Lorenzo Brown）以17投11中的高命中率攻下29分，另添6次助攻。上一战协助西班牙力克黑马芬兰的兄弟档威利・厄南戈梅兹（Willy Hernangomez）与胡安・厄南戈梅兹（Juancho Hernangomez），各有16、13分进帐。

德国大将施若德（Dennis Schroder）也是17投11中，囊括30分，外加8个篮板，但不足以挽救地主免于落败。

西班牙18日将在冠军赛对上法国，重演双雄在2011年欧锦赛的争冠戏码。法国今天稍早于首场4强战以95比54大胜波兰41分，挺进冠军决战。同样18日登场的季军战则由今天分别败北的波兰与德国交手。

© 2022 AFP