挥出单场双响炮 贾吉差两轰可平美联单季61轰纪录

（法新社密尔瓦基18日电） MLB洋基今天12比8客场击败酿酒人，阵中的明星外野手贾吉挥出双响炮，在个人本季第58、59号全垒打出炉后，只差两轰就能追平马瑞斯缔造，单季61支全垒打的美联纪录。

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美国职棒大联盟MLB纽约洋基今天客场挑战密尔瓦基酿酒人，洋基前两局打完以1比4落后，阵中重炮贾吉（Aaron Judge）在3局上半棒打酿酒人投手亚历山大（Jason Alexander），一支中右外野方向414英尺远的阳春全垒打，让洋基追到2比4。

贾吉7上也炮轰酿酒人后援投手帕多摩（Luis Perdomo），一发左外野方向443英尺的大号阳春弹，让洋基最终4分之差拿下胜利。

洋基13日在波士顿红袜主场芬威球场（Fenway Park），靠贾吉缴出双响炮的表现，在历经10局激战后以7比6险胜，但贾吉在那之后就未再开轰。

洋基本季例行赛还剩下16场比赛，若照这样的速度来算，贾吉本季可望挥出64支全垒打。

马瑞斯（Roger Maris）于1961年挥出61轰，超越贝比鲁斯（Babe Ruth）1927年的60轰，在当时成为MLB新纪录。

今天的比赛之前，贾吉有3成12的打击率，且有机会挑战成为美联全垒打、打击率、打点的3冠王。

谈到他始终如一想要上垒的心，贾吉说：「（我将）持续保持专注，上场时尽我所能，尤其是在目前领先的项目上。」

在今天这场比赛，贾吉担任洋基开路先锋，黎卓（Anthony Rizzo）则是打第2棒。黎卓因为背部痉挛伤势缺席了14场比赛，今天复出后，在3上贾吉开轰后，紧跟着也打了一支全垒打。

© 2022 AFP