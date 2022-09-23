卡达世界杯主办单位：不再因怀疑论者动摇

（法新社杜哈22日电） 2022年卡达世界杯足球赛即将登场，负责筹办这场体坛盛事的卡达世足赛秘书长今天表示，卡达不再听信「怀疑论者」说法，对于主办世足始终保持信心。

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这个小而富藏石油的海湾国家正在筹办国史上最大盛事，准备在11月和12月举办的首次冬季世足赛，迎接超过100万名球迷。

根据卡达通讯社（Qatar News Agency），2022年卡达世界杯足球赛秘书长塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）说：「卡达早已度过对外界质疑卡达主办世界杯能力做出回应的阶段。」

他受访时表示：「我们从第一天起就确信，确实的行动，会向各位证明卡达主办世界杯这种大型比赛的能力。」

8座世界杯场馆已悉数完工，但杜哈的运输网络和容纳大批球迷的住宿问题，是主要的组织性隐忧之一。此外，LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别者及酷儿）权利及卡达对移工的待遇也一直是外界关注焦点。

卡达强调，世界杯欢迎每一个人，并提到劳动改革，包括设定最低薪资门槛，旨在改善大批南亚移工为主的劳动条件。

主办单位也坚称，这个人口280万的国家有足够空间供所有球迷住宿。

© 2022 AFP