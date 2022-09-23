篮网西蒙斯自述经历低潮 怨前东家76人不相挺

（法新社洛杉矶22日电） 美国职篮NBA篮网澳洲籍后卫西蒙斯（Ben Simmons）在今天播出的podcast节目中表示，自己先前在对付心理健康问题时，觉得没有受到前东家费城76人支持。

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西蒙斯在2021-22年球季未替76人出战过任何一场比赛，今年2月在交易中与篮网球星哈登（James Harden）互换。

西蒙斯在2016年选秀被76人选中，荣膺选秀状元，2018年夺下年度最佳新人奖，接下来3个球季均入选明星赛，却在2021年季后赛表现不佳而导致76人输给亚特兰大老鹰，成为众矢之的，就此一蹶不振，接下来的赛季从未向球队训练营报到。

西蒙斯在前队友瑞迪克（JJ Redick）主持的podcast节目The Old Man & the Three上表示：「我当时处境很糟糕。我试着前来效力，但你们大伙却像是以其他无关紧要的事搞我，并没有给予帮助。」

「而我要的就是帮助。我觉得没有从教练、队友那边得到帮助。我不会说所有的队友都是这样，因为队上还是有一些很棒的人，他们的确对我伸出援手，至今仍是我的朋友。但我就是觉得自己没有得到帮助，这里对我来说就是个很艰困的地方。」

更复杂的是，西蒙斯去年也受背伤所苦，没有为76人或篮网出战过任何一场球赛，但今年5月动了背部手术后，他表示期待替篮网做出贡献。

西蒙斯现在告诉瑞迪克，自己正展望未来。一般预料，他准备在本月稍后加入篮网队友杜兰特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）行列，参加训练营。

西蒙斯表示自己已经等不及了，「新的背号、新的球衣。我真的很期待。我认为我们会组成一支特别的队伍。」

他说：「我认为如果我们同心协力，就能成为冠军，这是终极目标。」

© 2022 AFP