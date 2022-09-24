大谷翔平成30轰200K首人 本季第14胜入袋

（法新社明尼苏达23日电） MLB天使今天4比2击败地主双城，日籍「二刀流」好手大谷翔平成为MLB史上首位达到单季「打出30支全垒打、投出200次三振」里程碑的球员，并收下个人本季第14胜。

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美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使客场挑战明尼苏达双城，大谷翔平担任天使先发投手及第3棒。

赛前本季已投出196次三振的大谷翔平，此役在2局下半三振康崔拉斯（Mark Contreras）、帕拉修斯（Jermaine Palacios），4局下3个出局数更全用三振拿下，其中对桑杰士（Gary Sanchez）投出的三振，是他本季赏给对手的第200次三振，缔造单季「30支全垒打、200次夺三振」的难得纪录。

大谷今天投5局就用100球，虽赏给对手7次三振，但也奉送6个保送，被打3支安打丢掉2分，两分都是自责分，防御率2.47。

打击上，此役大谷4打数1安打，有1分打点，目前的打击率是2成71，全垒打停在34轰。

这场比赛1局下半，大谷翔平送出两次保送、1个触身球丢掉1分，让球队处于落后，但队友沃德（Taylor Ward）2局上阳春炮，让天使扳平战局。

楚劳特（Mike Trout）3局上带有打点的安打，让天使2比1超前，6局上沃德开轰，让天使以3比1扩大领先优势。

6局下凯夫（Jake Cave）的安打让双城追回1分，但大谷翔平7局下也挥出带有打点安打，天使再以4比2领先，最终就以两分之差获胜，大谷翔平拿下本季第14胜。

© 2022 AFP