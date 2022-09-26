世界队首赢拉沃杯 提亚佛笑称队长整周都在骂脏话

（法新社伦敦25日电） 美国网球好手提亚佛今天救下4个赛末点，戏剧性击败希腊对手西西帕斯，助世界队抱回首座拉沃杯（Laver Cup）冠军。

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提亚佛（Frances Tiafoe）说：「真是令人难以置信的感觉。我们队长马克安诺（John McEnroe）厌倦了输球，他整个星期都在骂脏话。我一直说这一年会轮到我们。不只是我，我们都有所表现。」

「如今看起来我才有那场关键比赛。我很高兴我能捧起拉沃杯冠军，这才是最重要的。」

尽管在拉沃杯今天第3天赛事，欧洲队派出温布顿冠军得主乔科维奇（Novak Djokovic）和莫瑞（Andy Murray）的坚强阵容，美国的提亚佛和加拿大新星奥格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）仍展现新生代的活力，助世界队从第2天赛后的4比8落后逆转胜。

根据拉沃杯赛制，第1天赢1场得1分，第2天赢1场得2分，第3天赢1场得3分。

22岁的奥格-阿里辛今天先在双打赛与美国的沙克（Jack Sock）搭档，终场2比6、6比3、10比8击败莫瑞和贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。奥格-阿里辛紧接在单打赛以6比3、7比6（7/3）力克塞尔维亚名将乔科维奇。

24岁的提亚佛之后以1比6、7比6（13/11）、10比8擒伏西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。世界队单日3连胜拿下9分，最后以13比8逆转胜，击败先前连4届称霸的欧洲队，抱回首座拉沃杯冠军。

© 2022 AFP