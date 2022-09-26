洋基大雨中击败红袜 贾吉平美联纪录61轰没出现

（法新社纽约25日电） MLB洋基在6局打完因雨裁定的比赛，以2比0获胜，在4连战横扫红袜，但洋基重炮贾吉欲追平美联单季61轰纪录的全垒打并未出现。

广告 继续浏览后续

美国职棒大联盟MLB纽约洋基在主场迎战波士顿红袜4连战的最后一场比赛，因为大雨而在6局后裁定结束，洋基靠崔维诺（Jose Trevino）4局下半带有打点的安打，及6下因对方失误拿下的分数，以2比0击败红袜。

洋基球场（Yankee Stadium）4万6707名球迷，每当贾吉（Aaron Judge）站上打击区时，都期盼看到他追平马瑞斯（Roger Maris）1961年写下的单季61轰美国联盟（American League）纪录。

今天赛前，贾吉已经击出60支全垒打。他今天有两打数1安打的表现，另获1次保送，但众所期待的全垒打，包含此役在内已连续5场比赛没有出现。

除了全垒打纪录追逐战扣人心弦，贾吉还有机会挑战成为美联打击率、打点、全垒打「3冠王」。

贾吉本季已挥出60支全垒打、扫进128分打点，两项数据都高居美联第1。今天赛后，他的打击率3成143，虽排在美联之首，但仅略高于红袜柏格茨（Xander Bogaerts）的3成138。

洋基接下来将前往多伦多与蓝鸟进行3连战，只要再获得1胜，就能确定拿下美联东区冠军。

© 2022 AFP