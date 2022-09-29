全体肃立！贾吉第61轰追平马瑞斯美联纪录

（法新社多伦多28日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基重炮贾吉（Aaron Judge）今天终于敲出本季第61号全垒打，追平洋基传奇球星马瑞斯（Roger Maris）高悬多年的美联单季最多轰，终场洋基8比3击败多伦多蓝鸟。

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贾吉本季全垒打大爆发，直奔马瑞斯的纪录而来，但他在敲出本季第60轰后陷入一段全垒打干旱，连续7场比赛、33个打席没法把球轰出墙。但30岁的他总算今晚以一支394英尺的超前两分弹追平马瑞斯的纪录。

贾吉当时是在满球数相中蓝鸟左投梅沙（Tim Mayza）一记94.5英里腰带位置的伸卡球，一棒将球送出蓝鸟主场罗杰斯中心（Rogers Centre）左外野大墙，让洋基5比3超前比分。

贾吉挥棒后全场观众纷纷站起，贾吉的母亲和美联个人单季全垒打纪录保持人马瑞斯（Roger Maris）的儿子也在观众席起立并相拥，贾吉则在绕过二垒时指向两人致意，队友也纷纷在他跑回本垒后与他相拥祝贺。

贾吉赛后说：「我这段时间就是不断调整，看能否有效，好在这次终于有通过好球带的球可打，我也把握住了。」

「挥棒后我就希望球能飞越大墙，其实一开始我不确定。这是难以置信的荣耀，令人百感交集，第61轰来得比我想的要慢些，不过这是非常特殊的成就。我照着儿时梦想打球，享受打球的时刻，这是过日子的动力。」

贝比鲁斯（Babe Ruth）1927年单季60轰缔造MLB单季最多轰纪录，后在1961年由马瑞斯以61轰改写。

MLB单季61轰的纪录也维持相当长的时间，直到1990年代才由马奎尔（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）相继超越。目前MLB单季全垒打纪录是邦兹（Barry Bonds）2001年所缔的73轰。

© 2022 AFP