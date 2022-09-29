赛程满档 欧洲五大联赛伤兵成本增2成

（法新社伦敦28日电） 根据今天发布的一份研究显示，欧洲五大职业足球联赛2021-22赛季伤兵成本大增2成，使欧洲足坛在世界杯前排满赛程的争执更烈。

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欧洲最具规模的保险经理人豪顿（Howden）集团所做的研究发现，2021-22赛季各队为球员受伤付出的成本创新高，达到5.13亿英镑（约新台币177亿），计算方式主要是把球员每日薪资乘上因伤无法出赛的天数。

世界职业足球员协会（FIFPro）表示，有必要定出一套限制足球员工作量的机制。

今年欧洲各项职业足球赛事首度出现季中遇到世足赛情况，也让球员需同时应付更多赛事；以往世足大多在6、7月欧洲足坛休兵期间举办，但2022卡达世足订于11月20日登场。

欧洲足球总会（UEFA）增加的国际赛程包含欧国联（Nations League）赛事，还要从2024年起扩大欧国联各队比赛场次；国际足球总会（FIFA）也不遑多让，2026年起也要把世足会内赛球队由32支扩大为48支。

据豪顿的研究显示，英超是欧洲五大联赛伤兵成本最高的联赛，上赛季近1.85亿英镑（约新台币64亿），第2名是西甲的1.09亿英镑（约新台币38亿）。

若看单一球队，法甲巴黎圣杰曼（PSG）的伤兵成本高居欧洲足坛各队之冠，达3400万英镑（约新台币11.7亿）。

英超2021-22赛季的伤兵人次达1231次，也比前一赛季938人次增加。

© 2022 AFP