马瑞斯之子：贾吉若缔新猷 应列MLB单季最多轰

（法新社纽约29日电） 美国职棒大联盟MLB纽约洋基重炮贾吉昨天敲出本季第61轰，追平美国联盟单季最多轰纪录。马瑞斯之子说贾吉若缔新猷，大联盟应改正纪录，承认贾吉才是真正的MLB单季最多轰。

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贾吉（Aaron Judge）昨天作客多伦多蓝鸟之战7局上敲出个人本季第61轰，追平已故洋基传奇球星马瑞斯（Roger Maris）1961年所缔的美联单季最多轰纪录。

马瑞斯单季61轰也一度是MLB单季最多全垒打纪录，直到1990年代之后才由马奎尔（Mark McGwire，曾缔单季70轰）、索沙（Sammy Sosa，曾缔单季66轰）与邦兹（Barry Bonds）3位国家联盟球星打破；MLB单季最多轰仍是邦兹2001年所缔单季73轰，但3人的纪录都曾因涉及用类固醇禁药蒙尘。

昨天在蓝鸟主场与观众一起见证贾吉追平父亲纪录的小马瑞斯（Roger Maris Jr.）表示，贾吉若敲出刷新纪录的第62轰，应被视为「货真价实」的MLB单季全垒打王。

小马瑞斯说：「我认为这才是正办，棒球界有必要认真看待纪录，我也觉得棒球界该做点事。贾吉很干净这点意义重大，不只对我，对大部分球迷而言也是如此，他是洋基人，用正确的方式打球。」

「62轰不只代表刷新美联纪录，贾吉若能缔造62轰，我觉得他才是货真价实的MLB单季全垒打王。」

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