拉鲁沙健康出状况 提前交出白袜兵符

（法新社芝加哥3日电） 美国职棒大联盟MLB芝加哥白袜总教练拉鲁沙今天证实，他将因为健康因素退休，在和球队还有1年合约的情况下，提前交出球队兵符。

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最近几天，多家媒体报导，拉鲁沙（Tony La Russa）打算退休。拉鲁沙因为健康因素，自8月30日起就未再督军。

已经获选进入名人堂的拉鲁沙，证实自己在2月时装了心律调整器，并在8月30日发现心律调整器有问题。明天将满78岁的他，也透露自己有第2个健康上的问题，但未明确指出是什么状况。

拉鲁沙透过白袜发出长篇声明，他在当中说道：「这个球季的任何时间点，这两个（健康）状况都未对我身为白袜总教练造成负面影响。但很显然地，第2个出现的健康问题，和复原所需的过程，让我无法在2023年继续执教白袜。」

「在这个时间点宣布此事，是为让白袜管理阶层把寻找总教练替代人选一事，列入休季的优先待办事项中。」

拉鲁沙在2021年球季开打前，跌破众人眼镜接下白袜总教练一职，并带领球队在例行赛拿下93胜69败的成绩，一举打进季后赛，之后才在美国联盟分区系列赛中，遭休士顿太空人以3比1淘汰出局。

在重新接掌白袜兵符前，拉鲁沙2011年曾一度退休，不再担任总教练的职务，并在2014年入选名人堂。

白袜本季备受期待，但到例行赛剩下最后一周的此刻，只拿下79胜80败的成绩，确定与季后赛无缘。

拉鲁沙在声明中说：「球队本季的成绩，是让人无法接受、令人失望的。我们有些表现好的地方，但不足之处太多。这就是大联盟，要嘛你就奋力一搏，要嘛就彻底摆烂，解释都只会被当作是藉口。我们须为所受到的尊重与信任负责。而曾经历的总教练生涯，让我了解到球队的每个缺失，最终都得由总教练负责。」

曾于1979年到1986年在白袜执教的拉鲁沙，这次回锅带领球队在这两年获得172胜149败的成绩。曾3度率队夺下世界大赛冠军的拉鲁沙，在37年的执教生涯中，战绩是2900胜2514败。

两度接掌白袜兵符的拉鲁沙，曾于1986年到1995年担任奥克兰运动家的总教练，也曾于1996年到2011年间于圣路易红雀执教。在他的带领下，运动家曾于1989年拿下世界大赛冠军，红雀则在2006年、2011年两度夺冠。

© 2022 AFP