足球场踩踏事故 印尼总统令稽查全国足球场馆

（法新社印尼玛琅5日电） 印尼警方日前以催泪瓦斯平息足球场暴动，随后发生踩踏事故，造成至少131人死亡。印尼总统佐科威今天表示，将下令稽查全国的足球场馆，誓言找出此次灾难「根源」。

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佐科威（Joko Widodo）今天在玛琅市探望受害者家属，前往医院探视伤者，并视察1日发生踩踏事故的足球场。

他表示：「我想知道导致这场悲剧的问题根源是什么，才能找出最适合的解决方法。」

佐科威在玛琅市赛夫安华（Saiful Anwar）医院外表示：「我将下令公共工程部长稽查所有用于（足球）联赛的体育场馆」，并指出他昨晚已和国际足球总会（FIFA）主席谈论如何改善印尼的「足球管理」。

他也进到医院和数名伤者交谈，并告诉伤者们要「保持乐观。」

为了因应这场悲剧，佐科威下令暂停所有比赛并深入调查事发过程，同时对受害者进行赔偿。

印尼首席安全部长马福（Mahfud MD）表示，已组成一个任务小组，调查工作约耗时2周到3周。

警方表示，调查工作将聚焦足球场6扇大门外的监视录影器画面，画面显示出口当时是开放的，但对于试图穿越大门的大批群众来说仍然太过窄小。

© 2022 AFP