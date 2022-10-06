乌克兰与西葡联手 申办2030年世界杯

（法新社瑞士尼昂5日电） 乌克兰争取与葡萄牙、西班牙联合申办2030年世界杯足球赛，乌克兰足球协会主席帕维尔科（Andriy Pavelko）说，欧洲足坛大家庭在应对俄罗斯侵乌展现出「团结」精神。

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西、葡两年前宣布联合申办世足赛，但俄罗斯2月挥军入侵，为乌克兰加入主办注入政治动力。

帕维尔科告诉记者：「欧洲足球大家庭展现前所未见的团结精神，谴责对乌克兰人犯下的罪行，表现出维护欧洲足球总会所标榜价值观的承诺。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，申办世足赛「不仅象徵对我们联手取胜有信心…在伙伴国家团结下，乌克兰将度过难关、取得胜利并重建国家」。

他在上传社群媒体的影片中又说，两个欧盟（EU）国家若能与争取成为欧盟会员的乌克兰共同主办，「将极具象徵意义」。

最近几周，乌克兰部队在获得西方武器支援下，将俄军赶出乌东与乌南数座城镇与村庄。

帕维尔科说：「这些小孩被迫离开家园、足球队与足球学校以躲避枪林弹雨。当中许多人获得你们帮助，在几个欧洲国家避难。现在，他们可以持续在欧洲俱乐部踢球，在欧洲结交新朋友。」

「战争终将结束，我们也要与西班牙、葡萄牙联手，举办最高水准的2023年世界杯比赛。」

饱受战火摧残的乌克兰是在俄罗斯2月24日入侵的5天后申请加入欧盟，欧盟在6月通过乌克兰具候选资格。

帕维尔科说：「在这些艰困时期，乌克兰参与主办2030年世界杯，对整合与强化欧洲也至关重要。几个月前，乌克兰获得欧盟候选国地位，未来几年我们希望能成为正式会员国。」

2030年世界杯主办权投票预计2024年登场。

© 2022 AFP