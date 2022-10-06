难忘1992奥运那幕 搀受伤子越终点英跑将父辞世

（法新社伦敦5日法新电家人宣布，1992年巴塞隆纳奥运搀扶赛程中受伤的儿子，一跛一跛艰辛地抵达田径男子400公尺项目终点线的英国人吉姆．芮孟辞世，享寿81岁。

广告 继续浏览后续

当年父亲搀扶儿子跑完全程的画面让人动容，蔚为奥运史上佳话。那段画面的影片，是社群媒体观看人数最多的奥运比赛影片之一。

法新社与美国体育频道ESPN报导，当时芮孟（Derek Redmond）在400公尺准决赛跑到一半时撕裂脚筋，吉姆．芮孟（Jim Redmond）扶着儿子，一瘸一拐地完成最后一段赛程。

吉姆的家人昨天宣布这个消息后，国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee）推文表示：「我们的心和芮孟以及他的家人同在。」

英国奥运协会（British Olympic Association）表示，芮孟父子创造的奥运时刻，「永远不会被遗忘」。

芮孟2012年接受英国广播公司（BBC）访问时表示，当时父亲原本要他弃赛。

「他一开始想说服我放弃。」

「他告诉我，不必证明什么，不用这么做，但我告诉他我会跑完，他就说，那我们一起跑。」

「于是我们就跑了，我含着眼泪，一跛一跛地越过了终点线。」

© 2022 AFP