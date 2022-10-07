2022世界杯白色头巾吉祥物 卡达称在地文化体现

（法新社卡达卢塞尔6日电） 卡达盼飘扬的白色头巾吉祥物La'eeb能成为2022世界杯足球赛的象徵，就像2010年南非世足赛热闹喧腾的巫巫兹拉（Vuvuzela）喇叭一样，是在地文化的体现。

广告 继续浏览后续

本届世界杯官方吉祥物是一个名为La'eeb的飘扬阿拉伯头巾（keffiyeh），在阿拉伯文的意思是技巧纯熟的选手，这个吉祥物在卡达各地看板和电视上可谓无所不在。

国际足球总会（FIFA）在公告中说：「La'eeb是一个有趣又淘气的角色，他来自吉祥物宇宙，这是个所有赛事吉祥物都是活生生的平行世界。」

「他将把足球的乐趣带给每个人。」

这种阿拉伯头巾在波斯湾地区也被称作shemagh或ghutra，用来阻挡阳光与沙尘，但却挡不住社群媒体上对2022世界杯主办单位的嘲笑。

外界对La'eeb反应不一。推特（Twitter）上的留言嘲讽地把La'eeb拿来和卡通人物「鬼马小精灵」（Casper the Friendly Ghost）或飞行的床单相比。

不过La'eeb也有一票粉丝。La'eeb已经被中国一些网路区块链社群采用，发行带有这个吉祥物图案的虚拟货币。

© 2022 AFP