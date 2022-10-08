卡斯蒂约7.1局无失分 水手炮轰蓝鸟外卡首战夺胜

（法新社多伦多7日电） 卡斯蒂约今天缴出7.1局无失分好投，加上拉利在首局轰出两分炮，让水手4比0完封蓝鸟，拿下他们2001年以来首场季后赛的胜利，并在MLB美联外卡战以1比0领先。

广告 继续浏览后续

美国职棒大联盟MLB美国联盟（AL）外卡战，多伦多蓝鸟与西雅图水手的系列赛，3战都在蓝鸟主场进行。

水手今天在1局上半就发动攻势，开路先锋罗德里格斯（Julio Rodriguez）挨了触身球上垒后，靠队友推进上到二垒，再藉斯瓦瑞兹（Eugenio Suarez）的二垒安打先驰得点；下一棒的拉利（Cal Raleigh）再敲出两分炮，助水手3比0领先。

5上1出局后，罗德里格斯挨触身球上垒，接着靠佛兰斯（Ty France）沿着线边深远的安打站上三垒得分大门口，并在斯瓦瑞兹击出滚地球之际，趁机回到本垒得分，让水手将领先扩大到4比0。

蓝鸟打线今天遭到压制，水手先发投手卡斯蒂约（Luis Castillo）投7.1局，送出5次三振且没有保送，被击出6支安打无失分；后援的穆尼奥斯（Andres Munoz）接手投完剩下1.2局，有2次三振没有保送，被敲出1支安打无失分，两人联手完封蓝鸟，帮助球队以4分之差获胜。卡斯蒂约今天的好表现，让他成为水手队史首位在季后赛投超过7局，但1分未失的投手。

两队今天同样打出7支安打，得分效率却大不相同，差别在于安打的串连，以及拉利从蓝鸟先发投手马诺亚（Alek Manoah）手中挥出了一支两分打点全垒打。

马诺亚此役投5.2局，有4次三振、1个保送，被打1支两分炮在内的4支安打，丢掉4分全是自责分，最后承担败投，胜投则由卡斯蒂约拿下。

水手今天赢球，在3战2胜制的外卡战以1比0领先；两队明天在系列赛第2战都将派出王牌投手先发，水手推出2021年美联防御率、三振双冠王及赛扬奖得主芮伊（Robbie Ray），挑战今年拿下12胜、投出205次三振的高斯曼（Kevin Gausman）。

© 2022 AFP