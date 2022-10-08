印尼积弊导致足球场踩踏惨案 专家：须循序渐进改变陋习

（法新社印尼玛琅8日电） 专家表示，印尼足球场发生多达131人死亡的踩踏事件，动摇了这个国家最受欢迎的运动的基础，这是数十年来管理不善和暴力事件累积的后果，必须循序渐进加以改变，并从中汲取教训。

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印尼东爪哇省（East Java）玛琅摄政区（Malang Regency）足球场踩踏事故的造成131人丧生，其中包括32名孩童。

印尼足球专家提到的原因有基础设施不稳定、管理不善、等待数小时才能离开老旧的体育场，以及球迷的激情等演变成暴力事件。

足球评论员库斯奈尼（Mohamad Kusnaeni）说：「这是一个警钟，让我们付出了巨大的代价。」

印尼总统佐科威（Joko Widodo）下令赔偿每位死者的家属5000万印尼盾，并宣布要调查这起悲剧。

库斯奈尼指出，许多体育场馆没有达到举办运动赛事的国际标准。部分球场没有单独的座位，而是设置长凳，让更多的人挤着站在一起，使得保安人员更难在危险事件发生之前发现异状。

足球监督机构「拯救我们的足球」（Save Our Soccer）协调员，以及调查这场灾难的事实查明工作小组成员马哈利（Akmal Marhali）说：「我们必须从中汲取教训。轻微罚则使足球界的疏忽屡屡发生。必须有循序渐进的改变和展开新页的步骤。」

© 2022 AFP