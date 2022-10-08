毕伯7.2局只掉1分 外卡首战守护者险胜光芒

（法新社克里夫兰7日电） 拉米雷斯今天挥出两分炮，加上毕伯投7.2局只因挨了1发阳春弹掉1分，让MLB守护者以2比1获胜，在外卡战1比0领先光芒。

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美国职棒大联盟MLB美国联盟（AL）外卡战，克里夫兰守护者与坦帕湾光芒的系列赛，3场都在守护者主场进行。今天的系列赛首战，两队分别派出王牌投手毕伯（Shane Bieber）、麦克纳汉（Shane McClanahan）先发。

在毕伯、麦克纳汉的压制下，双方前5局0比0僵持，希瑞（Jose Siri）6上挥出阳春炮，助光芒1比0领先；但守护者6下立刻靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的两分炮超前，并在终场以1分之差获胜，在3战2胜制的外卡战以1比0领先光芒，也结束球队在季后赛的8连败。

麦克纳汉此役投7局，送出5次三振没有保送，被敲出1支两分炮在内的7支安打，失掉的2分都是自责分，虽然缴出优质先发的表现，无奈队友打击不捧场，最后吞下败投；毕伯投7.2局赏给对手8次三振，只有1个保送，被打1支阳春炮在内的3支零星安打，丢掉1分自责分，最后拿下胜投。

守护者本季菜鸟一箩筐，根本不被看好能挤进季后赛，但他们硬是抢下92胜70败的成绩，在美联中区封王，成功打进季后赛。

© 2022 AFP