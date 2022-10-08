球员挺身对抗性暴力 美国女足教头按赞

（法新社伦敦8日电） 美国女子足球队总教练安多诺夫斯基（Vlatko Andonovski）表示，球员们在利用国际比赛作为打击性暴力的平台方面，「做得非常出色」。

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英格兰7日在伦敦与美国队进行友谊赛，终场2比1获胜，但赛前的焦点则是在一份针对美国国内比赛中，详尽描述「系统性」性虐待和不当行为的报告被公诸于世。

由美国前司法部长叶茨（Sally Yates）所做的这份报告，内容有对200多名国家女子足球联赛（National Women's Soccer League）球员的采访，以及球队教练虐待的详细模式，其中包括操纵和攻击性言论。

比赛场地温布利（Wembley）球场的两队球员都戴着青绿色的臂章，以示对性虐待受害者的声援，开球前双方聚集在一面横幅后面，上面写着「保护球员」。

安多诺夫斯基说：「这是一个非常特别的时刻，球员们聚在一起举起旗帜。这让我起鸡皮疙瘩，看到球迷的支持，他们为那一刻鼓掌，我觉得这太不可思议了。」

英格兰主帅维格曼（Sarina Wiegman）表示，球员们发出了强烈的讯息。

她说：「这非常重要。我们都想大力支持，因为这些情况发生时是非常可怕的。」

「它应该停止。人们说出来了，我认为这讯息非常强烈。我们需要确保这种情况会发生变化，并且不会再次发生。」

© 2022 AFP