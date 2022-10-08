达比修有好投队友4轰棒打薛哲 教士外卡首战夺胜

（法新社纽约7日电） 教士日籍强投达比修有今天先发7局只丢1分，加上打线从大都会王牌投手薛哲手中击出4支全垒打、狂扫7分，以7比1拿下MLB国联外卡首战的胜利。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟（NL）外卡战，纽约大都会与圣地牙哥教士的系列赛，3场比赛都在大都会主场进行。大都会今天派出3届赛扬奖得主薛哲（Max Scherzer）迎战教士的达比修有。

薛哲此役在1局上半就被贝尔（Josh Bell）敲出两分炮，2上再被葛里向（Trent Grisham）挥出阳春全垒打。但薛哲的恶梦还未结束，5上遭普罗法（Jurickson Profar）3分弹袭击后，又被马查多（Manny Machado）击出阳春全垒打，大都会以0比7大幅落后。

在达比修有的压制下，大都会前4局没有分数进帐，直到5下才靠艾士可瓦 （Eduardo Escobar）的阳春弹首开纪录。最终教士以7比1击败大都会，在3战2胜制的外卡战，以1比0领先。

薛哲今天投4.2局就退场，他送出4次三振没有保送，但被敲出4支全垒打在内的7支安打，丢掉7分都是自责分，最后苦吞败投。

单场挨4轰、丢7分是薛哲生涯在季后赛最惨的一次表现。

相较之下，教士先发投手达比修有表现可圈可点，此役投7局送出4次三振、没有保送，被打1支阳春全垒打在内的6支安打，仅失掉1分的自责分。

两队接下来将于明天进行系列赛第2战，教士预计派出史奈尔（Blake Snell）担任先发投手，大都会的先发则尚未出炉。史奈尔还在坦帕湾光芒时，曾于2018年拿下美联胜投、防御率双冠王，并在当年获得赛扬奖殊荣。

© 2022 AFP