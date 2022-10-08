9上吃6分大局 费城人外卡首战逆转红雀

（法新社圣路易7日电） 今天前8局打完以0比2落后的费城人，在9上展开大反扑，一口气扫进6分，终场6比3逆转，在MLB国联外卡战以1比0领先红雀。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟（NL）外卡战，圣路易红雀与费城费城人的系列赛，3战都在红雀主场进行。

今天系列赛首战，两队前6局打完以0比0僵持，红雀7局下半靠叶培兹（Juan Yepez）的两分炮先驰得点 。

8局打完落后两分的费城人在9上大举反扑，靠着两个保送、1次触身球、1次对方的野手选择，以及3支安打、1支牺牲打，吃下6分大局，反倒以6比2超前。

红雀虽在9下靠高曼（Nolan Gorman）的安打追回1分，但最终仍让费城人以3分之差赢球，并在3战2胜制的系列赛拿下关键的第1战胜利。

红雀先发投手昆塔纳（Jose Quintana）此役投5.1局，有3次三振、1个保送，被打2支安打无失分。费城人今年拿下12胜、7败、防御率2.82的惠勒（Zack Wheeler）则是投6.1局，有4次三振、1个保送，被打两支安打无失分。这两人退场时，球队0比0僵持，因此都与胜败无关。

胜投最后由费城人后援1局送出两次三振无失分的罗伯森（David Robertson）获得；败投则由红雀投1局丢掉4分自责分的海斯利（Ryan Helsley）承担。

© 2022 AFP