教士彻底压制大都会 国联分区季后赛将战道奇

（法新社纽约9日电） 美国职棒大联盟MLB圣地牙哥教士今天靠先发投手马斯葛罗夫7局无失分仅被敲1安的强力压制，6比0击败纽约大都会赢得国联外卡，挺进与洛杉矶道奇的国联分区季后赛系列。

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教士在3战2胜的国联外卡战以2比1胜出，将于当地时间11日作客洛杉矶，与道奇打5战3胜制的季后赛分区系列赛。

29岁的右投马斯葛罗夫（Joe Musgrove）先发7局送出5次三振、1次保送，只被对方敲1安，是教士胜出的大功臣。

赛后他说：「很兴奋，大家已准备好要大展身手，今天只是第一步。我今天就是专心投球，事前做足功课，然后把球投到最佳位置，执行得很到位。」

马斯葛罗夫成为127场季后赛殊死战里第一位主投7局以上只被打1支安打的投手。后援的教士牛棚斯瓦瑞兹（Robert Suarez）、哈德（Josh Hader）各投1局也未让对手敲安，大都会全场仅两人站上垒包。

教士2局上靠诺拉（Austin Nola）的安打送回跑者一口气进帐2分，4、5局也各添1分。

苏铎（Juan Soto）8上的安打再打进2分后，助教士将领先优势拉大到6比0，奠定胜基。

© 2022 AFP