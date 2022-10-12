揭露遭教练性侵 法滑冰名将：有被惩罚感觉仍不后悔

（法新社巴黎12日电） 法国前花式滑冰国手阿碧波曾于2020年出书，揭露未成年时遭教练性侵，她近日受访表示，有时她感觉自己因说出真相「受到惩罚」，但如果再来一次，她甚至会更早公开此事。

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阿碧波（Sarah Abitbol）现年47岁。2020年1月，在内心声音驱动之下，她出版了自传「如此漫长的沉默」（Un si long silence，暂译）。书中，她控诉前教练贝耶（Gilles Beyer）在1990到1992年间数度性侵她，当时她才15到17岁。

即便已经过了30年，她的证词发挥极大的影响，使当时法国冰上运动协会（French Ice Sports Federation）主席盖勒圭（Didier Gailhaguet）下台。

阿碧波因揭露丑闻、提升社会意识被誉为「女英雄」。自她出书后已过了将近3年，民众还会对她说：「谢谢你，做为一位愿意发声的冠军选手。」

她说，甚至连75岁的老奶奶都会告诉她说：「我还会做恶梦，我在你的书中看见了自己，我也像你一样，把一切记录下来。」阿碧波把遭受性暴力的遭遇详细记录在一本笔记本上，在沉默30年之后才重新打开尘封记忆。

她创立了名为「莎拉之声」（The voice of Sarah）的协会，协助性暴力受害者，并陪同那些到警局提告的人。

阿碧波正在为2023年2月到4月间举办的假日滑冰表演准备节目，她承诺说，这些表演将是给所有暴力受害者的一个讯息。

不过也就是在准备的过程中，她发现她当年的发言对滑冰界许多人而言，有多么令人震惊和不安。她说当她需要滑冰选手到某些溜冰场试滑时，有些俱乐部会说：「如果是为了阿碧波，免了，我们宁可不要。」

阿碧波说，这是说出真相后的「双重惩罚」，作为一位高水准的冠军选手，有时当她要据此提供服务，但同时间也希望能提升大众意识，会是「很复杂的事」。

尽管如此，阿碧波温和却坚定地说，如果事情重新来过，她甚至会更早就说出丑闻真相。

© 2022 AFP