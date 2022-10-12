澳网主席：乔科维奇想参赛 决定权在澳洲政府

（法新社墨尔本12日电） 澳洲公开赛主席提列今天表示，乔科维奇渴望能打澳网，但他必须先和澳洲政府「把问题解决了」。他也同时证实，俄罗斯、白俄罗斯球员可以中立身分参赛。

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今年大满贯赛澳洲网球公开赛开打前夕，乔科维奇（Novak Djokovic）因为拒打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，而和澳洲政府进行了事关重大的法律攻防战，最终他的签证遭取消，并因此被驱逐出境，这让今年冠军的「纯度」遭到质疑。

9次在澳网夺冠的塞尔维亚名将乔科维奇，也因此在3年内不得入境澳洲。

这个禁令可由澳洲联邦政府撤销，但针对是否考虑这么做，现在的澳洲政府并未表态。目前澳洲由中间偏左的政府执政，立场与先前乔科维奇被驱逐出境时的保守派联合政府不同。

提列（Craig Tiley）表示自己最近和乔科维奇谈过，对方说希望能在1月重回墨尔本，打每年的首场大满贯赛事。

提列在澳网正式宣布启动之际，告诉「世纪报」（The Age）说：「我们现在能说的是，乔科维奇和澳洲政府必须一起设法解决问题，然后我们会遵循一切指示。」

「我在拉沃杯（Laver Cup）期间和乔科维奇碰了面，我们闲聊了一下。他说他当然非常乐意重返澳洲，但他知道最终决定权在澳洲政府手上。」

在乔科维奇被驱逐出境、时任澳洲内政部长的反对派政治人物安德鲁斯（Karen Andrews）告诉澳洲广播公司（ABC），称乔科维奇不该有特殊待遇。

安德鲁斯说：「若仅因为乔科维奇世界排名较高，或他是有数以百万美元计身价的网球运动员，就能轻易再度入境澳洲，那无疑是赏了一记耳光给那些做正确之事、接种疫苗和守法负责的人。」

提列补充道，他预料那些与乌克兰发生冲突的国家，其球员的参赛将不受限。这和今年温布顿网球锦标赛的立场不同，温网今年禁止那些国家的球员参赛。

他说：「此刻，俄罗斯和白俄罗斯的球员将可打澳网。」

「唯一的不同是，他们不能代表俄罗斯、不能用俄罗斯国旗、不能参加唱俄罗斯国歌等活动，必须以独立球员的身分参赛。」

澳网主办单位的目标，是要在2023年澳网吸引创纪录的90万名观众，终极目标则是让100万名球迷进场。

提列表示，先前的最高纪录是82万人，而目前门票预售状况已经十分火烫。

© 2022 AFP