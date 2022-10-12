阿尔瓦雷兹再见3分炮 太空人美联分区赛逆转水手

（法新社休士顿11日电） MLB太空人今天靠阿尔瓦雷兹从水手王牌芮伊手中挥出再见3分炮，以8比7逆转赢球，拿下美联分区系列赛首战胜利。

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美国职棒大联盟MLB美国联盟分区系列赛（ALDS）休士顿太空人与西雅图水手的比赛，今天在太空人主场揭开序幕，太空人派出两度夺下赛扬奖的王牌投手魏兰德（Justin Verlander）挂帅先发。

但魏兰德此役只投4局，就被敲出1支全垒打在内的10支安打，丢掉6分全是自责分，退场时球队还落后给水手。

魏兰德在此役的1局上半就因拉利（Cal Raleigh）带有打点的安打掉分，2上再遭罗德里格斯（Julio Rodriguez）的二垒安打，及佛兰斯（Ty France）的一垒安打狙击，一共再掉3分。

阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）3下给了魏兰德火力支援，他的1支二垒安打让太空人追回两分，但仍以2比4落后。

但魏兰德的恶梦还没结束，4上先被克劳佛（J.P. Crawford）敲出阳春炮，再被佛兰斯的安打扫回1分，让球队陷入2比6的落后局面。

古利尔（Yuli Gurriel）4下的阳春弹让太空人追回1分，但斯瓦瑞兹（Eugenio Suarez）7下的阳春炮让水手再度领先4分。

8上布莱格曼（Alex Bregman）击出两分炮让太空人将落后缩小到剩下2分，9下两出局、两人在垒的情况下，水手推出去年拿下美联赛扬奖的王牌芮伊（Robbie Ray）关门，企图收下比赛胜利，不料他投出的第2球就被阿尔瓦雷兹轰成右外野方向438英尺的大号再见3分全垒打，让太空人以1分之差惊险收下胜利。

魏兰德、芮伊两名强投今天都遭炮轰，但魏兰德在队友火力支援下，幸运躲过败投；芮伊则是1个人都没解决，就因挨了再见3分炮吞败。

© 2022 AFP