MLB季后赛第2轮 费城人首战7比6险胜勇士

（法新社亚特兰大11日电） 美国职棒大联盟MLB费城费城人的重炮卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos）今天攻守优异，帮助费城人在季后赛第2轮首战以7比6力退亚特兰大勇士。

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法新社报导，卡斯特亚诺斯和哈波（Bryce Harper）各敲出3支安打，带领费城人在国家联盟5战3胜制的分区系列赛中，暂时1比0领先2021年世界大赛冠军勇士。

哈波说：「大家今天都全力以赴，这是你能要求的一切。」「我们两队都不计代价或尽其一切可能要赢得比赛。」

1局上，卡斯特亚诺斯和波姆（Alec Bohm）则各敲出1垒安打，为费城人贡献2分。2局下，勇士强打达诺（Travis d'Arnaud）挥出1支阳春全垒打，为球队追回1分。

3局上，波姆击出高飞牺牲打，为费城人再添1分；接着，塞固拉（Jean Segura）挥出1垒安打，卡斯特亚诺斯跑回本垒得分，费城人暂以4比1领先。

4局上，卡斯特亚诺斯再敲出2分打点的1垒安打。5局上，索沙（Edmundo Sosa）击出高飞牺牲打，助塞固拉奔回本垒得分，费城人将比分扩大到7比1。

5局下，勇士吹起反攻号角，达诺敲出2分打点的2垒安打，将比分拉近到3比7；9局下，欧尔森（Matt Olson）轰出3分全垒打，在1人出局下，勇士1分之差紧咬费城人。

接着，勇士的康崔拉斯（William Contreras）击出右外野方向的高飞球，但被卡斯特亚诺斯的飞扑美技接杀，浇熄勇士的反攻气焰。达诺最后一击也无功而返，终场勇士以6比7败给费城人。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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