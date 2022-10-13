柯萧退场后再添2分 教士分区系列赛扳平道奇

（法新社洛杉矶12日电） 教士先发投手达比修有今天投5局失3分，但后续上场投球的人未再丢分，加上打线在柯萧退场后又打回两分，最终5比3击败道奇，让两队在国联分区系列赛以1比1战成平手。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟分区系列赛（NLDS）洛杉矶道奇与圣地牙哥教士系列赛第2战，今天持续在道奇主场进行。第战靠着特纳（Trea Turner）在1局下半轰出的阳春全垒打，道奇一路领先收下胜利，在系列赛1比0领先教士。

今天道奇由3届赛扬奖得主、2014年国联年度最有价值球员（MVP）柯萧（Clayton Kershaw）先发，迎战教士本季战绩16胜8败、防御率3.10，并在外卡战投7局只丢1分的日籍强投达比修有。

这比赛的首局，双方就以全垒打相互问候。1局上半马查多（Manny Machado）的阳春炮，让教士先驰得点；但1下弗利曼（Freddie Freeman）立刻回敬一发阳春弹，让两队1比1战成平手。

2下蒙西（Max Muncy）从达比修有手中挥出中右外野方向的阳春全垒打，让道奇2比1超前。

但教士在3上吹起反攻号角，该局前两棒打者金河成、苏铎（Juan Soto）都敲出安打上垒后，马查多左外野方向的二垒安打先让球队扳平战局，接着克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）的滚地球让教士拿下分数，以3比2要回领先。

落后的道奇在下个半局，立刻靠特纳左外野方向的阳春全垒打追平比数。

教士6上趁道奇推出格拉泰罗（Brusdar Graterol）接替柯萧投球之际，靠普罗法（Jurickson Profar）右外野方向的安打带进分数，再以4比3超前；8上克朗尼沃斯的阳春弹让教士将领先扩大，最终就以两分之差获胜。

教士今天获胜，在国联分区系列赛与道奇战成1比1平手。

达比修有此役投5局，有7次三振、2个保送，遭3支阳春炮在内的7支安打袭击，丢掉3分都是自责分，最终在球队赢球后拿下胜投；柯萧今天投5局，赏给对手6次三振，没有投出保送，被打1支全垒打在内的6支安打，丢掉3分都是自责分，最后无关胜败。

© 2022 AFP