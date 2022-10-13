4投完封加6下灌进3分 勇士分区系列赛扳平费城人

（法新社亚特兰大12日电） 勇士今天4名投手联手完封费城人，加上打线6下一口气打回3分，终场3比0赢球，在国家联盟分区系列赛扳成1比1平手。

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美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士与费城费城人的国联分区系列赛（NLDS）第2战，今天继续在勇士主场进行，此役因为下雨的关系，延迟了几个小时开打。

勇士王牌左投佛里特（Max Fried）昨天意外遭到重击，只投3.1局就丢掉4分自责分在内的6分，让球队输掉关键的第一战，系列赛也以0比1落后。

今天勇士派出今年以21胜拿下国联胜投王的莱特（Kyle Wright）把关，盼率勇士扳平战局；费城人则由本季战绩12胜7败、防御率2.82的惠勒（Zack Wheeler）先发，要助球队先抢下「听牌」优势。

在这两名强投压制下，两队前5局0比0僵持。

6下两出局后，阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）挨了触身球，史万森（Dansby Swanson）接着获得保送，下一棒的欧尔森（Matt Olson）敲出右外野方向带有打点的安打，让勇士先驰得点，接着莱里（Austin Riley）打向投手的软弱内野安打，让勇士进帐第2分，达诺（Travis d'Arnaud）此时再补上安打，打进勇士的第3分，这波攻势让勇士6局打完以3比0领先。

之后双方未再得分，勇士就以3分之差获胜，并在系列赛扳成1比1平手。

莱特今天投6局，送出6次三振，只有1个保送，只被敲出2支零星安打无失分，拿下这场比赛的胜投；惠勒同样投了6局，有5次三振、1个保送，虽只被打了4支安打，但6下那波乱流让他丢掉3分自责分，最终承担败投。

© 2022 AFP