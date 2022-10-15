MLB费城人9比1大胜勇士 国联分区系列赛听牌

（法新社费城14日电） 美国职棒大联盟MLB国联分区系列赛第3战，费城人重炮手霍斯金斯（Rhys Hoskins）与哈波（Bryce Harper）双双开轰，率队以9比1击溃亚特兰大勇士，让卫冕军勇士濒临淘汰边缘。

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费城费城人是自2011年来首度打进季后赛，在5战3胜制的国家联盟分区系列赛（NLDS）取得2比1领先优势，明天有望在主场取得胜利。

费城人自2010年起就没有晋级过国联冠军系列赛，自2009年起没有打进过世界大赛，上次赢得世界大赛冠军是在2008年。

今天3局下，史托特（Bryson Stott）击出二垒安打，助费城人先驰得点。霍斯金斯之后挥出3分全垒打，让费城人取得4比0领先。

下一棒，瑞尔穆托（J.T. Realmuto）敲出安打站上一垒，接着哈波轰出2分炮，费城人比分拉大到6比0。

6局上，勇士的史万森（Dansby Swanson）敲出二垒安打，在哈里斯（Michael Harris）击出一垒安打时跑回本垒，帮勇士追回1分。

但费城人7局下攻势再起，哈波敲出二垒安打送回队友再添1分，卡斯特亚诺斯（Nick Castellanos）之后挥出一垒安打助两名跑者奔回本垒得分，终场费城人以9比1胜出。

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