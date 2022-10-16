潘尼亚18上全垒打轰垮水手 太空人闯美联冠军赛

（法新社西雅图15日电） 潘尼亚今天在18局上半挥出阳春炮，率队突破双方17局打完0比0的僵局，让太空人1比0赢球，在系列赛3比0横扫水手，顺利挺进美联冠军赛。

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美国职棒大联盟MLB美国联盟分区系列赛（ALDS）休士顿太空人与西雅图水手之战，2017年世界大赛冠军太空人在打完前两场后，以2比0取得听牌优势。

水手此役回到主场，派出今年刚上大联盟的大物新秀柯比（George Kirby）先发，太空人则由2017年冠军成员、当年也入选明星赛的麦卡勒（Lance McCullers Jr.）迎战。

柯比今天投7局，送出5次三振、没有保送，被击出6支安打无失分；麦卡勒的表现不遑多让，投6局有7次三振、2个保送，仅被敲出两支零星安打无失分。

两队先发投手表现精采，后援投手群也能有效压制，让双方9局打完0比0僵持，也将比赛带进延长。

延长赛中，双方仍迟迟无法攻下分数，前15局两队都没能得分，创下MLB季后赛史上，两队单场比赛未得分局数最长的纪录。先前的纪录是在今年的美联外卡系列赛所缔造，当时克里夫兰守护者与坦帕湾光芒一路僵持，守护者在15局下半靠龚萨雷兹（Oscar Gonzalez）的再见全垒打，惊险以1比0获胜，并以系列赛2比0的成绩击败光芒，闯进到美联分区系列赛。

这个纪录一直延续到17局结束，太空人18上首名打者潘尼亚（Jeremy Pena）在满球数的情况下，将对手一记时速88.1英里的四缝线速球轰出中外野全垒打墙，让太空人先驰得点，以1比0领先，也终结双方17局的得分干旱期。

水手18局下未能得分，最终太空人以1分之差险胜，并以3连胜横扫水手，闯进美联冠军赛。

© 2022 AFP