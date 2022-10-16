马许3分炮击垮卫冕军勇士 费城人挺进国联冠军赛

（法新社费城15日电） 马许2下的3分炮让费城人一路领先，终场8比3获胜，并在系列赛3比1淘汰寻求卫冕的勇士，继2010年后再度闯进国联冠军赛。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟分区系列赛（NLDS）费城费城人与亚特兰大勇士的系列赛，今天在费城人主场进行。赛前，费城人在系列赛以2比1领先去年世界大赛冠军勇士。

马许（Brandon Marsh）在2局下半挥出3分炮，让费城人很快以3比0领先；3上勇士打者艾西亚（Orlando Arcia）虽挥出阳春全垒打，但费城人仍领先2分。

下个半局，瑞尔穆托（J.T. Realmuto）的场内全垒打带起球队士气，让费城人回到3分领先，也使他成为史上首位在季后赛击出场内全垒打的捕手。

虽然欧尔森（Matt Olson）4上的阳春全垒打，再让勇士将落后缩小到两分差距，但费城人6下再度制造大局，霍斯金斯（Rhys Hoskins）、 瑞尔穆托、哈波（Bryce Harper）都挥出带有打点的安打，让费城人以7比2将领先扩大到5分。

勇士的达诺（Travis d'Arnaud）7上挥出阳春全垒打， 哈波8下回敬一发阳春弹，最终费城人8比3赢球，并以系列赛3比1扳倒勇士，率先闯进国联冠军赛。

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