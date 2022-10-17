卡达获2023年亚洲杯足球赛主办权

（法新社吉隆坡17日电） 亚洲足球联盟今天宣布，2023亚洲杯足球赛将由卡达主办。中国今年5月考量疫情放弃主办权，亚洲足球联盟表示，尽管时间很短，11月就将主办世界杯足球赛的卡达已经做好准备。

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总部设在马来西亚的亚洲足球联盟（The Asian Football Confederation, AFC）于声明中指出，AFC执委会今天确认2023年亚洲杯由卡达足球协会（QFA）主办。

亚洲足球联盟没有提到亚洲杯举办的时间，同时表示执委会已将印度和沙乌地阿拉伯列入2027年亚洲杯主办国的候选名单。

亚洲足球联盟主席萨尔曼（Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifa）说，尽管准备的时间很短，但卡达已准备好承办赛事。

下个月登场的世界杯（World Cup）也是由卡达主办。萨尔曼盛赞卡达已有「世界级基础设施」以及「无可匹敌的主办能力」。

中国在2019年6月赢得主办权，却在今年5月因为坚持清零政策退出，亚洲足球联盟紧急寻找新的主办国，来承接这项AFC主要赛事。2023年亚洲杯决赛将会有24队出赛。

亚洲杯每4年举办一次。韩国和印尼在中国退出后也争取主办权，不过最终由卡达胜出。卡达曾主办过1988年和2011年的亚洲杯。

韩国和日本于2002年共同举办世界杯，自1960年后就没有主办过亚洲杯。印尼则是在2007年和马来西亚、泰国和越南共同举办亚洲杯赛事。

不过印尼这个月稍早发生足球场踩踏悲剧，造成131人死亡，另外还有数百人受伤，是史上最严重的场馆灾难之一。专家因此质疑其是否有能力承办大型国际赛事。

© 2022 AFP