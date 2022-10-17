柯尔缴优质先发 率洋基分区系列赛扳平守护者

（法新社克里夫兰16日电） 柯尔今天缴出7局失2分的优质先发，加上贝德挥出两分炮，MLB洋基以4比2击败守护者，在美联分区系列赛以2比2扳平战局。

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美国职棒大联盟MLB美国联盟分区系列赛（ALDS）纽约洋基与克里夫兰守护者的系列赛，洋基在打完前3场比赛后，以1比2落后守护者而面临淘汰压力。洋基今天派出头号王牌柯尔（Gerrit Cole）先发，盼他率队赢下这场输不得的比赛，守护者则由本季拿下15胜的关崔尔（Cal Quantrill）把关。

洋基此役在首局就有攻势，开路先锋托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打后盗上二垒 ，1出局后黎卓（Anthony Rizzo）敲出安打送回托瑞斯，让洋基先驰得点。

2上洋基攻势再起，首名打者唐纳森（Josh Donaldson）安打上垒，1出局后贝德（Harrison Bader）挥出中左外野方向两分炮，让洋基将领先扩大到3分。

守护者3下靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的安打追回1分，内勒（Josh Naylor）4下的阳春全垒打则让守护者将落后缩小到剩下1分差距。

洋基6上靠史丹顿（Giancarlo Stanton）的高飞牺牲打要到1分，以4比2领先守护者。

之后两队未再得分，最终洋基以两分之差获胜，并在系列赛扳平战局，明天双方将在洋基主场进行系列赛最终战，胜方将与以3比0横扫西雅图水手的休士顿太空人争夺世界大赛门票。

柯尔今天缴出优质先发的表现，投7局送出8次三振、1个保送，被敲1支阳春炮在内的6支安打，丢掉2分自责分，让洋基将战线延长，自己也收下这场比赛的胜投。

© 2022 AFP