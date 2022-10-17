看准世足赛住宿商机 卡达房东要求房客搬离

（法新社卡达杜哈17日电） 随着世界杯的脚步越来越近，主办国卡达的房东看准从世界各地涌来球迷带来的住宿商机，越来越多的房客被要求搬离，当中不少是外国房客，有些房东甚至只给他们几天的时间。

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在11月到12月世界杯期间，预估将有超过百万足球迷涌入卡达首都杜哈，对这个波斯湾小国带来住宿房源的压力。

一名要求匿名的房地产公司代表告诉法新社，当地房东看到调涨房租的机会，对房客「毫不留情」，市场充斥「贪婪」气氛。

任职卡达一家大型公司的蕾姆（Reem）就被房东告知一周内搬家。

担心遭报复而使用化名的蕾姆告诉法新社，房东想把他租给她雇主的数十间公寓清空，这样才可以在世界杯期间赚进更多钱。

公司将蕾姆和其他员工安置到旅馆，但只能住到11月15日，亦即世界杯开踢前5天，然后将移宿到一处「临时」的公寓。

其他住在杜哈的房客告诉法新社，他们同样被迫在付出更多房租和搬离之间做选择。

蕾姆住的公寓在订房网站booking.com上一晚要价1700美元（约新台币5万4373元），在世界杯期间至少要订14晚。

蕾姆说，这间公寓她住了两年，每月房租2500美元（约新台币7万9937元）。

大多数的足球迷透过世界杯官网入口预订旅馆、公寓、游轮、和沙漠帐篷等住宿设施。

尽管外界有疑虑，主办单位坚称人口仅280万的卡达，拥有足够的住宿设施可以安置所有的足球迷。

为了纾解房源不足的问题，国际足球总会（FIFA）最近释出之前保留的数以千计饭店住房。专家表示，此举可望在未来几周压低住宿价格。

一些来观赏世界杯的旅客转向公开市场寻找豪华公寓，或挑选特定场馆附近较好的地点，而某些住宿设施的价格凸显了房东的高度期待。

在旅宿订房网站Airbnb，两人公寓一晚要价2500美元。

透过Airbnb预订一栋别墅住宿，长达整整29天的世界杯期间，至少要价1万3000美元（相当于新台币41万5807元），不过，价格也有可能上看数十万美元。

一位在杜哈的西方外交官表示，使馆人员已经要求加薪付房租。

住在杜哈高档珍珠区（Pearl district）的59岁黎巴嫩裔美国人高拉（Nabil Ghorra）说：「租金将处于高点一段时间。」

「我觉得有人是想趁这次机会捞一笔，但像世界杯这种大型赛事，任何地方都可能发生这种情况。」

© 2022 AFP