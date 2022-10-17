离队传闻又炒开 姆巴佩坚称从没讲过

（法新社巴黎16日电） 法甲足球联赛巴黎圣日耳曼球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天坚称，他「从没要求要离队」。上周相关报导与传闻铺天盖地指姆巴佩想尽快转队。

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23岁的法籍球星姆巴佩是在球队1比0击败马赛后做上述表示。他今天在比赛里助攻给内马尔（Neymar）踢进全场唯一一分，巴黎圣日耳曼赢球后在法甲积分榜将与第2名洛里昂的差距拉大为3分。

姆巴佩赛后说：「我在球队很快乐，从没在1月时要求离队。」他坚称从未直接或间接涉入任何关于日后动向的传闻。

有关姆巴佩想离队的传闻是圣日耳曼11日在欧冠对上本菲卡再次传开，当天圣日耳曼1比1与对方打平。

姆巴佩说：「我不了解为何会在比赛当天跑出传闻，我跟大家一样震惊。人们一定觉得就是我在放话，但真的完全与我无关。」

尽管今年5月经过冗长谈判后，姆巴佩与圣日耳曼签下一纸3年约，但多个消息来源仍一口咬定，离队杂音就是姆巴佩身旁传出。

他本人也确曾坦承本季在圣日耳曼的位置不尽如他意，称「在国家队里反而更自在些」；不过姆巴佩今天坚称想离队绝非事实，强调「（传闻）彻头彻尾都是假的，我在球队很开心」。

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