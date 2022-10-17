足球巨星内马尔疑涉诈欺 在西班牙出庭

（法新社巴塞隆纳17日电） 2022年卡达世界杯足球赛开踢在即，巴西足球明星内马尔（Neymar）因为将近10年前转会西甲劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）疑涉诈欺，今天在西班牙出庭。

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30岁的内马尔戴着墨镜、身穿深色西装，于当地时间上午9时45分左右和双亲现身巴塞隆纳省法院，他向媒体挥手致意。

这场备受瞩目的审判，起因是内马尔在2013年从巴西劲旅桑托斯（Santos）转会至巴萨时，疑涉低报转会金。此案已经缠讼多年。

内马尔随后在2017年以2.22亿欧元创世界纪录的天价，转会到卡达财团拥有的法甲巴黎圣杰曼（PSG）。

内马尔是9名被告之一，同样被提告涉及诈欺的还有他的父母，以及替他处理事务的家族企业N＆N。内马尔和双亲面临商业诈欺指控。

其他被告还有巴萨两名前主席罗塞尔（Sandro Rosell）和巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu），以及桑托斯的前老板菲略（Odilio Rodrigues Filho）。

内马尔仍在桑托斯麾下时，巴西投资集团DIS取得他的40%转会金权利。DIS于2015年提起诉讼，调查人员开始调查当年转会金的实际金额。

巴萨声称转会金为5710万欧元，并表示支付了4000万欧元给N&N，并给了桑托斯1710万欧元，当中有680万欧元是给DIS。

然而，检方认为转会金应该至少有8300万欧元。DIS指控内马尔、巴萨和桑托斯共谋，隐瞒了真实金额。

内马尔的律师坚称他无罪，声称4000万欧元是「足球员转会市场中很正常的合法签约红利」。

委任律师也认为西班牙司法当局对这起案子没有管辖权，因为事涉巴西公民，案发地点也在巴西。

内马尔在出庭前，昨天才在圣杰曼对决马赛（Marseille）的比赛中攻入致胜球。他预料将于21日或28日发表证言，目前不清楚他是否必须亲自到场。审判预定于31日结束。

内马尔如果遭判有罪，可能面临2年有期徒刑，以及高达1000万欧元罚金。 内马尔预料将代表巴西参加卡达世界杯足球赛，寻求巴西2002年以来第一座、史上第6座冠军杯。他将率领巴西队于11月24日G组开幕战对决塞尔维亚。

© 2022 AFP