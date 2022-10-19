两轰棒打达必修有 费城人完封教士开红盘

（法新社圣地牙哥18日电） MLB国联冠军赛首战，费城人的哈波、舒瓦伯各从教士先发投手达比修有手中敲出一发阳春炮，先发投手惠勒也投出7局8次三振无失分的好投，最终以2比0完封教士。

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美国职棒大联盟MLB国家联盟冠军赛（NLCS）今天展开，圣地牙哥教士主场迎战费城费城人，派出本季拿下16胜的日籍强投达比修有打头阵，费城人则由例行赛12胜、防御率2.82的惠勒（Zack Wheeler）先发。

两队今天前3局0比0僵持，4上1出局后，哈波（Bryce Harper）逮中达比修有一颗时速93英里的伸卡球，挥出一支左外野方向的阳春全垒打，让费城人先驰得点。

6上，费城人首名打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）又将达比修有时速87.2英里的卡特球送向右外野飞行距离达488英尺的超大号阳春弹，扩大领先。之后双方都未再得分，最终费城人就以两分之差击败教士，在国联冠军系列赛旗开得胜，取得1比0领先。

惠勒今天前4局完全封锁教士打线，没被打出任何安打，主投7局也仅被敲出1支一垒安打，赏给对手8次三振，只送出1保送没丢任何分数，最终拿下胜投。

达比修有此役7局送出7K，投出1保送仅被打3安，表现也不差，但关键是挨两发阳春炮，加上队友熄火而苦吞败投。

费城人曾7次拿下国联冠军并打进世界大赛，最近一次是在2009年，队史曾于1980年、2008年两度夺得世界大赛冠军；教士1969年成军至今，仅7次打进季后赛，并于1984年、1998年两次闯进世界大赛。

© 2022 AFP