史丹顿、贾吉轰垮守护者 洋基闯美联冠军赛战太空人

（法新社纽约18日电） 洋基今天靠史丹顿的3分炮、贾吉的阳春弹轰垮守护者，以5比1拿下胜利，并以美联分区系列赛3比2的成绩惊险晋级，接下来将在美联冠军赛对上太空人。

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美国职棒大联盟MLB美国联盟分区系列赛（ALDS）纽约洋基与克里夫兰守护者之战，两队打完前4场比赛，以2比2战成平手。原定昨晚进行的第5战，因雨不得不改到今天。

今天这场殊死战，洋基1局下半就发动攻势，开路先锋托瑞斯（Gleyber Torres）获得保送，1出局后黎卓（Anthony Rizzo）挨触身球上垒，下一棒的史丹顿（Giancarlo Stanton）适时挥出一支右外野方向3分炮，让洋基3比0领先。

2下今年以刷新美联纪录单季62轰，一举拿下全垒打王的「法官」贾吉（Aaron Judge）再给对手一记重击 ，靠着他右外野方向的阳春全打，洋基将领先扩大到4分。

守护者一直到3上才靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的高飞牺牲打首开纪录，但这也是他们这场比赛得到的唯一1分。

5下黎卓击出带有打点的安打，让洋基再将领先幅度拉大到4分。

洋基在比赛因雨改到今天后，改派左投柯特斯（Nestor Cortes）先发，投这场非赢不可的比赛，他的表现也没让球队失望，投5局有2次三振、1个保送，仅被敲出3支零星安打，丢掉1分自责分，最后拿下胜投。

洋基今天获胜，惊险以3比2闯进美联冠军赛，接下来将与在美联分区系列赛以3比0横扫西雅图水手而早一步晋级的休士顿太空人争夺世界大赛冠军门票。洋基上一次挺进美联冠军赛是2019年，当年他们的对手也是太空人。当时太空人以4比2击败洋基，拿下世界大赛门票。

© 2022 AFP