塔特姆、布朗各拿35分 塞尔蒂克胜76人夺开幕首胜

（法新社波士顿18日电） NBA塞尔蒂克今天在塔特姆、布朗双双攻下35分的带领下，126比117逆转击败76人，于本季首场例行赛收下胜利。

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美国职篮NBA新球季今天开打，开幕日首战由上季在总冠军赛抱憾而归的波士顿塞尔蒂克在主场迎战费城76人。

上季杀进总冠军赛才败给金州勇士的绿衫军本季想卷土重来，但季前总教练乌多卡（Ime Udoka）因被爆出与球队女职员有不正当男女关系，被依「违反球队政策」禁赛1年，本季改由助理教练马祖拉（Joe Mazzulla）代掌兵符。

比赛首节恩比德（Joel Embiid）只拿1分，但76人在哈登（James Harden）4投3中砍进16分、哈里斯（Tobias Harris）也进帐8分的联手带领下，以29比24领先地主塞尔蒂克。

第2节比赛尾声，塞尔蒂克打出8比0攻势，以61比58超前，但哈登立即砍进三分球扳平，哈洛（Montrezl Harrell）灌篮得手更让76人两分超前，不过史玛特（Marcus Smart）中场前的两罚俱中，让塞尔蒂克将比分追平。上半场打完，两队63比63战成平手。

下半场易篮再战，塞尔蒂克靠塔特姆（Jayson Tatum）单节砍进17分，最多领先13分的情况下，打完3节反以98比88领先76人达两位数。

决胜第4节，塞尔蒂克泰半时间握有两位数领先优势，76人一度在哈里斯灌篮后将落后缩小到个位数，但最终仍无力回天。

塔特姆此役有35分、12篮板的「双十」表现，布朗（Jaylen Brown）也攻下并列全场最高的35分，史玛特有14分、7助攻进帐，替补的布洛格登（Malcolm Brogdon）、威廉斯（Grant Williams）分别贡献16分、15分。

哈登今天轰下35分，恩比德有26分、15篮板，马克西（Tyrese Maxey）攻下21分，哈里斯则有18分进帐。

© 2022 AFP